50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Происшествия
У гражданина Узбекистана нашли наркотики.
Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму ДП г. Астаны задержали 50-летнего гражданина Узбекистана,
передает Кazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.
В ходе обыска у него изъяли 44,25 грамм гашиша.
Также выяснилось, что задержанный употребляет зелье.
Об этом свидетельствует заключению медицинского освидетельствования.
Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК.