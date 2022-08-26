50-летняя женщина ударом ножа убила знакомого в Талдыкоргане

50-летнюю жительницу города Талдыкоргана подозревают в убийстве знакомого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 24 августа в одной из квартир в центре города было обнаружено тело 36-летнего мужчины.

По подозрению в совершении убийства задержана 50-летняя женщина. Как выяснилось, подозреваемая уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за кражу.

Установлено, что тяжкое преступление совершено во время пьяного застолья. Орудием убийства стал кухонный нож, приобщенный к материалам уголовного дела.

Расследование по факту проводится по уголовной статье «Убийство». Женщина помещена под стражу.