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50-летняя женщина ударом ножа убила знакомого в Талдыкоргане
50-летнюю жительницу города Талдыкоргана подозревают в убийстве знакомого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Вечером 24 августа в одной из квартир в центре города было обнаружено тело 36-летнего мужчины.
По подозрению в совершении убийства задержана 50-летняя женщина. Как выяснилось, подозреваемая уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за кражу.
Установлено, что тяжкое преступление совершено во время пьяного застолья. Орудием убийства стал кухонный нож, приобщенный к материалам уголовного дела.
Расследование по факту проводится по уголовной статье «Убийство». Женщина помещена под стражу.