50 млн тенге взял в кредит и перевел аферистам житель Караганды

Карагандинец лишился 50 миллионов тенге, перечислив их аферистам. Об этом сообщил начальник управления полиции Караганды Шахназар Салин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Мужчина повелся на рекламу, что организация поможет хорошо инвестировать средства. Он набрал номер, с ним стали беседовать. В итоге мошенники смогли убедить мужчину, что средства, которые он вложит, приумножатся в несколько раз. Он набрал несколько кредитов в банках, онлайн-кредитов в микрокредитных организациях на сумму 50 миллионов тенге и перевел все деньги по ссылке мошенникам.

"В течение суток житель Караганды перечислил около 50 миллионов тенге на разные счета. Эти деньги он получил, оформляя кредиты. Сначала пошел в один банк оформил кредит, затем во второй, третий. Образовалась такая большая сумма. Перевел все средства и в последующем остался без ничего", - рассказал Салин.

Карагандинец написал заявление в Юго-Восточный отдел полиции. Было заведено уголовное дело по статье 190 части 4 УКРК "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Проводится расследование.