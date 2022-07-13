50 тысяч долларов за закрытие дела: задержан замглавы полиции Кокшетау

Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Кокшетау по факту получения 50 тысяч долларов США у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа.

«8 июля этого года по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке статьи 128 УПК задержан заместитель начальника управления полиции Кокшетау.

9 июля следственным судом города в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в ведомстве.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.