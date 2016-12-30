522 шымкентца получили новые квартиры

Общество
Ботагоз Балтабаева
Фото из открытых источников
В канун Нового года в Шымкенте состоялось новоселье для стоящих в очереди на получение жилья по государственным программам социального арендного жилья "Нұрлы жол" и развития регионов до 2020 года, передает Kazpravda.kz.

522 жителя города получили новые квартиры в микрорайоне "Асар" от  Казахстанской Ипотечной Компании и дочерней организации Холдинга "Байтерек". Среди новоселов – многодетные и неполные семьи, семьи, имеющие детей инвалидов, дети-сироты, оралманы, государственные служащие и работники бюджетных организаций.

Арендная плата за новое жилье не превышает 840 тенге за квадратный метр, квартиры по истечении 20-летнего срока становятся собственностью граждан. Квартиры в 5-этажных жилых домах расположены в новом микрорайоне, выполнены в чистовой отделке (качественные сантехника, окна, кафель, линолеум) и двери и готовы к заселению. Большинство применяемых строительных материалов – отечественного производства.

Стоит отметить, что с начала реализации государственных программ "Нұрлы жол" и развития регионов до 2020 года в Шымкенте Казахстанской Ипотечной Компанией построено и приобретено 2 541 квартира по программе арендного жилья, в Туркестане – 144 квартиры в рамках государственно-частного партнерства.

По республике этот показатель составил более 12 тысяч квартир, общей площадью более 700 тыс. кв. м. Жилые площади введены в эксплуатацию в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Усть-Каменогорск, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Тараз, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Всего за 5 лет реализации Программы планируется предоставить 1, 4 млн кв. м. арендного жилья.

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