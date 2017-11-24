535 млн тенге украли три работника "Нурбанка" в Шымкенте
В Шымкенте три работника "Нурбанка" украли 535 миллионов 3 тенге, сообщает otyrar.kz.
Как стало известно, бывший директор Шымкентского филиала АО "Нурбанк" путем уговоров склонил бывшего начальника центра банковского обслуживания "Жетысай" Шымкентского филиала АО "Нурбанк" и кассира к совершению хищения в крупном размере, то есть присвоению и растрате вверенного имущества АО "Нурбанк".
Из материалов уголовного дела следует, что в период с 7 по 24 сентября 2017 года на основании заведомо незаконных поручений директора филиала, из Шымкентского филиала АО "Нурбанк" в ЦБО "Жетысай", несколькими траншами были инкассированы наличные денежные средства на общую сумму 590 000 000 тенге, якобы для кредитования ТОО "Джин текс", который был корпоративным клиентом и занимался перепродажей хлопка.
"Начальник ЦБО и кассир, являясь материально ответственными лицами за имущество АО "Нурбанк", необоснованно аккумулировали в ЦБО большое количество наличных денег при лимите 50 000 000 тенге. Они приняли вышеуказанную сумму в кассу ЦБО без оформления расходно-кассовых ордеров и отдали деньги в размере 535 000 003 тенге директору филиала, который в дальнейшем скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе областного суда.
Кроме того, бывший директор Шымкентского филиала АО "Нурбанк" был обвинен в незаконном приобретении и использовании заведомо подложного документа.
В связи с полным подтверждением вины троих подсудимых, приговором Мактааральского районного суда от 15 ноября все подсудимые признаны виновными в совершении хищения в крупном размере с назначением наказания в виде лишения свободы, директор филиала сроком на 7 лет, начальник ЦБО и кассир – сроком на 5 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в сфере банковских организаций сроком на 3 года.
Вместе с тем приговором суда был удовлетворен гражданский иск АО "Нурбанк" к подозреваемым, и с последних в пользу АО "Нурбанк" в солидарном порядке взыскана сумма материального ущерба в размере 535 000 003 тенге.