540 лет отданы учительству семейной династией Мукашевых Общество 839 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

– Нас здесь собралось 12 человек, и сейчас мы ждем оглашения результатов конкурса, – сказала ответившая на мой звонок старшая сестра Мукашевых Кайша Ешмухановна. – Кто бы ни был объявлен победителем, мы будем радоваться за всех, потому что высшей награды, убеждены, заслуживают все без исключения конкурсанты, ведь тут собрались самые достойные семьи со всего Казахстана.



Настроение у всех нас замечательное: сегодняшний день – самый счастливый для нашей семьи.



Позже в родном селе Өрнек Аккольского района земляки встречали Мукашевых под звуки домбры и традиционное "шашу" с бешбармаком. Получившие из рук Елбасы ключи от автомашины, они принимали многочисленные поздравления от земляков. В торжественной встрече, организованной акиматом района, приняли участие представители широкой общественности, а также жители окрестных сел.



Достойно представившая нашу область семейная династия учителей Мукашевых имеет общий педагогический стаж в 540 лет! Она берет свое начало с Ешмухана и Кайныш Мукашевых. Продолжают семейные традиции 4 дочери, сын и 2 внука. Глава семьи Ешмухан Мукашев, участник Великой Отечественной войны, был награжден за свои ратные подвиги орденом "Слава" и несколькими медалями. Он – бескорыстный наставник, сподвижник, способный зажигать в сердцах учеников любовь к знаниям, людям, добру и жизни. А в своих детях он вольно и невольно пробудил негасимую любовь к педагогике. И не случайно ведь испокон веков профессия учителя была и есть самая уважаемая и почетная, и именно к учителю шли и идут люди за помощью и советом. Особенно на селе, где учитель считается главным носителем знаний и культуры. Работа его не знает праздников и выходных.



– Я беспредельно счастлива тем, что участвовала в этом грандиозном смотре казахстанских семей вместе со своими родственниками, – делятся своими впечатлениями одна из сестер, директор Орнекской школы Зеин Мукашева, и ее муж, учитель физики и НВП, Талгатбек Аюпов. – Ведь сам Президент инициировал проведение конкурса и принял в нем участие. Решение по определению победителя было правильным, и главный приз получили самые достойные. Думаем, что такие мероприятия должны проводиться каждый год. Ведь все в нашей жизни начинается с семьи. Спасибо Президенту!



А акмолинцы сегодня благодарят семью Мукашевых за ее многолетний учительский труд, за сердца, отданные детям и любимой профессии.

