540 лет отданы учительству семейной династией Мукашевых

Общество
839
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
– Нас здесь собралось 12 человек, и сейчас мы ждем оглашения результатов конкурса, – сказала ответившая на мой звонок старшая сестра Мукашевых Кайша Ешмухановна. – Кто бы ни был объявлен победителем, мы будем радоваться за всех, потому что высшей награды, убеждены, заслуживают все без исключения конкурсанты, ведь тут собрались самые достойные семьи со всего Казахстана.

Настроение у всех нас замечательное: сегодняшний день – самый счастливый для нашей семьи.

Позже в родном селе Өрнек Аккольского района земляки встречали Мукашевых под звуки домбры и традиционное "шашу" с бешбармаком. Получившие из рук Елбасы ключи от автомашины, они принимали многочисленные поздравления от земляков. В торжественной встрече, организованной акиматом района, приняли участие представители широкой общественности, а также жители окрестных сел.

Достойно представившая нашу область семейная династия учителей Мукашевых имеет общий педагогический стаж в 540 лет! Она берет свое начало с Ешмухана и Кайныш Мукашевых. Продолжают семейные традиции 4 дочери, сын и 2 внука. Глава семьи Ешмухан Мукашев, участник Великой Отечественной войны, был награжден за свои ратные подвиги орденом "Слава" и несколькими медалями. Он – бескорыстный наставник, сподвижник, способный зажигать в сердцах учеников любовь к знаниям, людям, добру и жизни. А в своих детях он вольно и невольно пробудил негасимую любовь к педагогике. И не случайно ведь испокон веков профессия учителя была и есть самая уважаемая и почетная, и именно к учителю шли и идут люди за помощью и советом. Особенно на селе, где учитель считается главным носителем знаний и культуры. Работа его не знает праздников и выходных.

– Я беспредельно счастлива тем, что участвовала в этом грандиозном смотре казахстанских семей вместе со своими родственниками, – делятся своими впечатлениями одна из сестер, директор Орнекской школы Зеин Мукашева, и ее муж, учитель физики и НВП, Талгатбек Аюпов. – Ведь сам Президент инициировал проведение конкурса и принял в нем участие. Решение по определению победителя было правильным, и главный приз получили самые достойные. Думаем, что такие мероприятия должны проводиться каждый год. Ведь все в нашей жизни начинается с семьи. Спасибо Президенту!

А акмолинцы сегодня благодарят семью Мукашевых за ее многолетний учительский труд, за сердца, отданные детям и любимой профессии.

Популярное

Все
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
31 год назад Казахстан и Евросоюз установили дипотношения
День рождения у ChatGPT: трудный год для художников, креативщиков, журналистов
НХЛ объявила об участии игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 годах
У казахстанских ватерполистов остался последний шанс попасть на Олимпиаду-2024
Бойцы СОБР вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее
Франция и Германия открывают фонд для определения происхождения африканских артефактов в музеях
Очередная нарколаборатория ликвидирована в РК
Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК
Недельный рост цен на яйца оказался самым низким почти за 5 месяцев
Около 200 тыс. китайских бланков разрешений планируется получить для грузоперевозчиков РК на 2024 год
Прокуроры Павлодара пресекли недопоступление в бюджет свыше полумиллиарда тенге
Минсельхоз стимулирует водосбережение через субсидирование тарифов и технологий
В трех регионах РК ограничено движение транспорта
Искусственный интеллект глазами юристов
Правительство уходит в отставку - указ
Зеленский позвонил Токаеву
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн

Читайте также

Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйст…
Как изменилась численность казахстанцев за год
Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]