55-летний юбилей покорения космоса Мусабаев отмечает в Москве

Советник Президента РК, летчик-космонавт Талгат Мусабаев принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 55-летию
первого полета человека в космос
, в Москве, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Казкосмоса.
"По приглашению Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в торжественном собрании по случаю празднования 55-летия первого полета человека в космос, которое пройдет в Кремлевском дворце, примут участие Қазақстан Республикасының Халық Қаһарманы, Герой России, летчик-космонавт, генерал-лейтенант авиации РК, Советник Президента Республики Казахстан Талгат Мусабаев и заместитель председателя Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов", – говорится в сообщении.
Отметим, что в Кремлевском дворце ожидается присутствие почетных гостей, среди которых будут участники первого отряда космонавтов. В концерте, посвященном этому знаковому событию, примут участие звезды российской эстрады.
Концерт выйдет в эфире "Первого канала" в субботу, 16 апреля. Напомним, что отмечать праздник сегодня будут по всему миру. Например, в здании ООН, которая в 2011 году провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос, откроется фотовыставка и покажут фильм о Юрие Гагарине.