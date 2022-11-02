57 колледжей лишились лицензий по 133 специальностям с начала года в Казахстане

В Казахстане 57 казахстанских колледжей вернули приложения к лицензиям по 133 специальностям и 164 квалификациям с начала 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Аннулирование лицензий осуществлено по тем специальностям, преподавание которых не соответствует стандартам качества, или отсутствуют условия для подготовки кадров, или не востребованы на рынке, пояснили в ведомстве.

"Многие колледжи вернули лицензии по тем специальностям, которые не соответствуют профилю организации образования. К примеру, педагогический колледж имел приложение к лицензии по подготовке юристов, а экономический колледж – по подготовке педагогов. Некоторые колледжи готовили специалистов, не имея необходимого учебного оборудования", - говорится в сообщении.

"Министерство просвещения продолжает работу по профилизации колледжей. Возврат лицензий непрофильных специальностей там, где нет условий для подготовки кадров, позволяет организациям ТиПО сфокусировать внимание на "востребованных" и профильных специальностях. Это необходимо для повышения качества технического и профессионального образования. Ведется работа по сокращению специальностей в колледжах, где не созданы необходимые условия для обучения, отсутствует оборудование, мастерские, мастера и преподаватели", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.