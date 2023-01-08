58 миллионов тенге потеряли актюбинцы, поверив в кредитную амнистию

Общество
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17 человек попались на уловку мошенницы. 

Фото: Kazpravda.kz

Многодетная актюбинка "заработала" миллионы, присваивая чужие кредиты, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон". 

В уголовном суде Караганды проходит резонансный процесс по делу мошенницы, которая обманула людей, пообещав им кредитную амнистию. 

У всех 17 потерпевших одинаковая история. Они рассказали, что через знакомых узнали о том, что некая Алия может помочь получить крупный кредит, а через 3 месяца списать его по кредитной амнистии.

Алия организовала им поездку в Караганду, они подписали договор с ТОО "Финпартнер", в его смысл не вникали и практически его не читали. Им объяснили, что благодаря этому договору произойдет так называемая очистка кредита, и люди верили этому.

После встречи и подписания договоров "клиенты" ездили по банкам Караганды и набирали кредиты. Почти половину суммы займа они отдавали Алие в качестве вознаграждения. 

После этого люди несколько месяцев оплачивали кредиты, но обещанную амнистию в стране не объявили. Спустя несколько месяцев стало ясно, что это обман. 

По данным следствия, 17 потерпевшим обвиняемая нанесла ущерб на сумму 58 миллионов тенге.

Обвиняемая вину не признала. Она назвала себя потерпевшей от действия директора ТОО "Финпартнер". По ее словам, от полученных у потерпевших 25-40% суммы кредита она сама получала лишь 5%. И вообще, если потерпевшие заключали договора, то здесь имеет место не мошеничество, а гражданско-правовые отношения.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Правда, из-за того, что у нее четверо детей, срок исполнения наказания отсрочили на 3 года. Также суд обязал ее вернуть деньги потерпевшим. 

Отметим, что это второе уголовное дело мошенницы. По первому ее судили в Актобе летом 2022 года. Тогда она получила за аферу 3 года лишения свободы и тоже с отсрочкой. 

Что касается потерпевших, то взятые у банков кредиты им придется оплачивать. Никакой кредитной амнистии в стране не было и не ожидается.

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