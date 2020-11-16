Коронавирус

588 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 588 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 44
город Алматы - 42
Акмолинская область - 35
Актюбинская область - 7
Алматинская область - 25
Атырауская область - 14
Восточно-Казахстанская область - 197
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 42
Карагандинская область - 17
Костанайская область - 51
Павлодарская область - 49
Северо-Казахстанская область - 57
Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлены 121051 заболевший.

Популярное

Все
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Право на суверенитет и независимость
Указ Президента Республики Казахстан
Малый Желтоксан в Семипалатинске
Распростерся в небе флаг
Любить Родину
Национальный культурный код
За Новый Казахстан
Искусство человечество питает
Новоселье под шум дождя
«Неправильный» редактор
На страже
Особое значение дипломатии
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
В любви и согласии
Награды от АНК
Заслуги перед Отечеством
Лучшая семья Жетысу
Дата на все времена
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]