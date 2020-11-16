588 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

Коронавирус
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 588 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 44
город Алматы - 42
Акмолинская область - 35
Актюбинская область - 7
Алматинская область - 25
Атырауская область - 14
Восточно-Казахстанская область - 197
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 42
Карагандинская область - 17
Костанайская область - 51
Павлодарская область - 49
Северо-Казахстанская область - 57
Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлены 121051 заболевший.
город Нур-Султан - 44
город Алматы - 42
Акмолинская область - 35
Актюбинская область - 7
Алматинская область - 25
Атырауская область - 14
Восточно-Казахстанская область - 197
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 42
Карагандинская область - 17
Костанайская область - 51
Павлодарская область - 49
Северо-Казахстанская область - 57
Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлены 121051 заболевший.