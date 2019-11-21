59 летний водитель насмерть сбил женщину в Павлодаре Закон и Порядок Айдана Демесинова

59 летний водитель насмерть сбил женщину в Павлодаре, передает Kazpravda.kz.



Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, 20 ноября в 17.15 часов напротив здания 12 по ул.Мира, 59-летний водитель автомашины "Лада-Ларгус", совершил наезд на 45-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.



В результате ДТП, пешеход скончалась на месте происшествия. Автомашина водворена на штраф.стоянку.



По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК Республики Казахстан. Водитель водворен в ИВС УП Павлодара.





