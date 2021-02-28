590 человек в Казахстане выздоровели от КВИ за сутки

Коронавирус
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Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 590 пациентов за прошедшие сутки, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает coronavirus2020.kz, в городе Нур-Султан выздоровели 98 человек, в Алматы – 195, в Шымкенте – 5, в Акмолинской области выздоровели 60 человек, в Атырауской - 21, Восточно-Казахстанской области – 28, Западно-Казахстанской – 48, Карагандинской – 34, Костанайской – 40, Кызылординской – 14, Мангистауской – 8 и в Павлодарской области выздоровели 39 человек.

Итого выздоровевших в Казахстане – 196 342.

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