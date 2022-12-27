5G в Казахстане: итоги аукциона не полностью удовлетворяют антимонопольщиков

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Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов высказался об итогах аукциона по внедрению и распределению частот 5G, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты поинтересовались, нет ли монопольной составляющей в победе госоператора в данном аукционе.

«Я согласен с вами, не полностью нас итоги конкурса удовлетворяют, в первую очередь мы видим дальнейшие риски монополизации. Мы лишились, во-первых, возможности появления на этом рынке частного оператора. Лишились частных инвестиций, поскольку дальше эти инвестиции по внедрению 5G будет осуществляться госкомпанией. Третий момент - возникают риски того, что внедрение 5G будет осуществляться за счет повышения стоимости тарифов. Для того, чтобы этого не произошло, мы будем мониторить ситуацию, действия операторов по тарифообразованию», - ответил на брифинге в СЦК Рустам Ахметов.

По его словам, АЗРК уже дало соответствующие рекомендации профильному министерству. Однако Ахметов не стал говорить, о каких именно мерах идет речь.

«По итогам аукциона хотелось бы отметить, что впервые в стране состоялся конкурс на распределение радиочастотного спектра. Это уже предоставляет равный доступ к ограниченному государственному ресурсу. Это первый момент. Второе, государство благодаря этому конкурсу, начало работу по внедрению инфраструктуры 5G, что тоже очень немаловажно. Третье - бюджет пополнился впервые такой огромной суммой в размере 150 млрд тенге», - резюмировал Рустам Ахметов.

Ранее сообщалось, что по итогам торгов аукциона, проведенных 22-23 декабря, по двум лотам победителем стал консорциум в лице ТОО "Мобайл телеком сервис" и АО "Кселл" с суммами 62,6 млрд тенге и 93,4 млрд тенге соответственно.