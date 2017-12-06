6-летнюю россиянку признали "самой красивой девочкой в мире"

Шестилетнюю российскую модель из Перми Анастасию Князеву признали "самой красивой девочкой в мире". Ранее до нее этот титул носила француженка Тилан Блондо, пишет life.ru
.
Сообщается, что Настя попала в модельный бизнес в возрасте пяти лет. Девочка состоит в модельном агентстве President Kids Management.
В июле 2015 года мама девочки Анна создала дочери страницу в "Инстаграме", на которую уже подписалось более 500000 человек.
Пользователи восхищались ее необычной внешностью – серо-голубыми глазами в сочетании с каштановыми волосами – благодаря которой маленькая модель завоевала титул "самой красивой девочки в мире". Малышка заменила на пьедестале француженку Тилан Блондо и россиянку Кристину Пименову.
Как отмечается, Анастасия также успела поработать с несколькими популярными марками детской одежды. Так, в октябре 2016 года девочка стала лицом коллекции Little Miss Aoki – люксового бренда Mischka Aok. Кроме того, ее пригласили участвовать в кампаниях Amoreco и Kisabiano.