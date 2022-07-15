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6 медалей завоевали казахстанские школьники на Международной олимпиаде по математике IMO-2022 – Асхат Аймагамбетов

Наши школьники продемонстрировали отличный результат на Международной олимпиаде по математике ІМО-2022.

В общей сложности сборная Казахстана набрала 174 балла, что является рекордным показателем за всю историю участия нашей страны в данной олимпиаде.

IMO – одна из самых престижных предметных олимпиад в мире, и именно за победы в таких олимпиадах по поручению Президента страны мы учредили выплаты школьникам-призерам и педагогам-наставникам и поступление в вузы Казахстана без сдачи ЕНТ.

Призовые места заняли все 6 участвовавших в олимпиаде школьников. Они завоевали 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Обладателями серебряных медалей стали Таир Сатубалдин, Фетуллах Сам, Мирон Юркевич, бронзовых – Адилет Зауытхан, Адилет Абу, Юрий Тен.

Всего в интеллектуальном соревновании участвовали 589 школьников из 104 стран, среди которых Китай, США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Италия, Канада и др.

Также наши школьники заняли 17 место в мировом зачете.

Поздравляю наших призеров с завоеванными медалями!

Вы достойно представили нашу страну на международной арене. Пусть ваши ум, труд, упорство, целеустремленность и тяга к знаниям и дальше будут вести вас к новым победам!

Благодарю ваших учителей, своих коллег, за знания и опыт, которыми они с вами делились, ваших родителей – за поддержку и воспитание.

https://www.facebook.com/1120704037/posts/pfbid02vBHrN6n16ApnUFgW5JCTZGxAbkdXtBuCjBPxyxgGmDegPRQfMBw33t2V5Razu6vnl/?d=n 

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