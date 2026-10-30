$6 млрд похитили с криптобиржи Вinance за 40 минут

Это крупнейший взлом в истории криптовалют, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Binance, самая популярная платформа обмена цифровых валют в мире, стала целью злоумышленников.

Эксперты уже называют данную атаку беспрецедентной, которая может стать поворотным моментом в отрасли. Уточняется, что за 40 минут хакеры украли 5,9 миллиарда долларов.

В четверг вечером сначала появилась информация о "попытке взлома" сайта прогнозов Polymarket. А уже через несколько минут были совершены "неожиданные значительные кражи с платформы" Binance, передает AFP.

Когда стало известно об итогах "подозрительных транзакций", цены на биткоин рухнули.

Несколько источников сообщили о масштабной кибератаке на инфраструктуру Binance, добавив, что началось расследование.

Сама платформа Binance не подтвердила взлом и заверила, что средства клиентов "полностью в безопасности".

В то же время СМИ сообщают о масштабных кражах криптовалюты. Подробности уточняются.