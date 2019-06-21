6 тыс. постоянных рабочих мест создано в рамках реализации инвестпроектов – Kazakh Invest

Экономика
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Фото с сайта primeminister.kz
В ходе брифинга на площадке пресс-центра Правительства РК заместитель председателя Правления АО «НК «Kazakh Invest» Р. Исатаев рассказал о проделанной работе по привлечению иностранных инвестиций в 2018 г., а также поделился планами компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Р. Исатаев проинформировал, что перед компанией АО «НК «Kazakh Invest» поставлена цель по привлечению ежегодно 8 транснациональных компаний и 2 якорных инвесторов в приоритетные сектора экономики Казахстана, а также в обрабатывающий сектор — $25 млрд в течение 5 лет. По итогам 2018 года эта задача выполнена.

В 2018 г. привлечено 8 ТНК на сумму $930 млн. В целом, при активной поддержке Kazakh Invest было введено в эксплуатацию 27 проектов на сумму $3,1 млрд. В рамках реализации данных проектов создано около 6 тыс. постоянных рабочих мест. Так, начали работу солнечная электростанция в Жамбылской области с производственной мощностью 50 МВт, цементный завод в Кызылординской области (1 млн тонн цемента в год), первый завод в Казахстане по производству сухого верблюжьего молока (до 100 тонн переработки молока в сутки) в Туркестанской области. Также в 2018 году запущено производство железнодорожных колес в Павлодарской области (200 тыс. штук колес в год), введено в эксплуатацию производство трансформаторов в г. Нур-Султан (100 трансформаторов в год), завершена модернизация машиностроительного завода в Карагандинской области (8,5 тыс. тонн продукции в год) и другие. Реализация проектов способствовала созданию 6 тыс. постоянных рабочих мест.

Также Р. Исатаев рассказал о запуске Единого национального интерактивного интернет-ресурса invest.gov.kz на казахском, английском и русском языках. На сайте не только представлена необходимая информация об инвестировании в Казахстан, проектах, требующих инвестиций, но и реализована функция направления запросов по различным вопросам.

«Любой запрос, инициатива или жалоба со стороны инвестора в считанные секунды можно оформить на данном портале. Он попадает в нашу электронную базу и в короткие сроки отрабатывается нашими проектными или страновыми менеджерами», — сказал зампредседателя Правления Kazakh Invest.


Вместе с тем, он сообщил, что Kazakh Invest ежегодно формирует порядка 60 нишевых проектов, которые инициирует казахстанский бизнес.

«Мы продолжаем наращивать динамику взаимодействия с инвесторами, обеспечив мониторинг реализации всех договоренностей руководства страны с потенциальными и активными инвесторами», — сказал Р. Исатаев.

В планах Kazakh Invest в 2019 году обеспечить ввод в эксплуатацию 30 проектов с участием иностранных инвесторов на сумму $2 млрд. Порядка 40% из общего количества проектов, вводимых в эксплуатацию, приходятся на новые сектора экономики — возобновляемые источники энергии и информационно-коммуникационные технологии. Планируется, что будет введено солнечных электростанций суммарно на 400 МВт, ветряных — на 90 МВт и гидро — на 25 МВт. Общая стоимость электростанций, планируемых к вводу, составит $680 млн.

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