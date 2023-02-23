6 зданий "заминировали" в Алматы

В городе Алматы «заминировали» 6 зданий. Полиция проводит проверку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

«В настоящее время экстренные оперативные службы города в рамках мер первичного реагирования на сообщения о взрывных устройствах проводят проверку на 6 объектах города. По одному из этих объектов дан отбой – это Казахстанско-британский технический университет. Информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной. Проверка остальных 5 объектов продолжается. Задействованы саперные подразделения и другие специалисты», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и оказывать содействие.

Позже в ДП сообщили, что по 5 объектам проверка завершена, информация оказалась ложной. Проверка по одному из банков продолжается.