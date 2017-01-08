60 человек погибли от взрыва возле здания суда в Сирии

В Сирии по меньшей мере 60 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате теракта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на glavred.info.

"Взрыв произошел в населенном пункте Аазаз (провинция Алеппо), находящемся под контролем сил сирийской оппозиции", – уточнил СМИ представитель Управления гражданской обороны Аазаза Ияда Шейх Разук.

Сообщается, что террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.

