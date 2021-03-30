Официально 60 малых грантов для гражданских инициатив на селе

Сегодня в онлайн-формате состоялся брифинг о социальном проекте «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе».



Проект реализуется при поддержке «Центра поддержки гражданских инициатив» и МИОР РК.



Во время брифинга объявлено, что планируется посредством выделения 60 малых грантов по 500 тыс. тенге содействовать мобилизации местных сообществ, выявлять лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности сельского населения.



Гранты будут выделены по 5 направлениям:

«Цифровая грамотность сельского населения»,

«Финансовая грамотность сельского населения»,

«Повышение уровня знания иностранных языков в сфере образования»,

«Повышение уровня знания иностранных языков в сфере здравоохранения»,

«Повышение уровня знания иностранных языков в сфере физической культуры и спорта».