60 тысяч га пастбищных угодий возвращены государству в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

В ходе антикоррупционного мониторинга Департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области установил факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения.

«Так, решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО «БН Экотехнология» во временное пользование – на 49 лет – было передано 60 тысяч га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района.

Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день товариществом не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению», – отметили в Антикоре.

28 июля этого года Антикоррупционная служба направила акиму Жамбылской области письмо о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя. 19 августа акимат Сарысуского района возвратил государству 60 тысяч га земли.

Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336 млн тенге.