Общество 600 домов жилого массива "Юго–Восток" в Астане подключили к коммунальным сетям Шынар Оспанова

600 домов жилого массива "Юго–Восток" в Астане подключили к коммунальным сетям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.



"В Астане в рамках реализации Концепции развития окраин города на среднесрочный период – с перспективой до 2020 года – в следующем году планируется завершить работы по благоустройству инфраструктуры жилого массива "Юго–Восток" (правая сторона – Прим. автора)", – сообщил на публичных слушаниях маслихата Астаны руководитель Управления коммунального хозяйства Павел Кулагин.



По его словам, на данный момент реализуется проект в рамках данного мероприятия – это "Юго-Восток" (правая сторона – Прим. автора). Он был начат в 2011 году, на данный момент большая часть работ уже завершена. В следующем году, при поддержке финансирования, проект будет закончен. На данный момент более 600 домостроений обеспечены полностью сетями (и 2 многоэтажных дома); около 5 тыс. жителей сейчас не имеют никаких проблем к благам цивилизации.



"Также в 2011–2012 году Управлением энергетики и коммунального хозяйства проводилась работа в рамках Концепции развития окраин, это такие жилые массивы, как "Комсомольский", "Караоткель" и "Заречный", по данным объектам работы уже завершены", – рассказал Павел Кулагин.



Напомним, что в рамках данной концепции в поселках, расположенных на окраинах Астаны, планируется проложить инженерные сети и дороги, где до настоящего времени они отсутствовали или находились в ненадлежащем состоянии. Кроме того, программа предусматривает комплексные работы по благоустройству и озеленению. Все это в конечном итоге позволит значительно улучшить состояние инфраструктуры окраин города и нивелировать различие в развитии административного центра и окраин города.