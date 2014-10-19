Общество
600 домов жилого массива "Юго–Восток" в Астане подключили к коммунальным сетям
Шынар Оспанова
600 домов жилого массива "Юго–Восток" в Астане подключили к коммунальным сетям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"В Астане в рамках реализации Концепции развития окраин города на среднесрочный период – с перспективой до 2020 года – в следующем году  планируется завершить работы по благоустройству инфраструктуры жилого массива "Юго–Восток" (правая сторона – Прим. автора)", –  сообщил на  публичных слушаниях маслихата Астаны руководитель Управления коммунального хозяйства Павел Кулагин.

По его словам, на данный момент реализуется проект в рамках данного мероприятия – это "Юго-Восток" (правая сторона – Прим. автора). Он был начат в 2011 году, на данный момент большая часть работ уже завершена. В следующем году, при поддержке финансирования, проект будет закончен. На данный момент более 600  домостроений обеспечены полностью сетями (и 2 многоэтажных дома); около 5 тыс. жителей сейчас не имеют никаких проблем к благам цивилизации.

"Также в 2011–2012 году Управлением энергетики и коммунального хозяйства проводилась работа в рамках Концепции развития окраин, это такие жилые массивы, как "Комсомольский", "Караоткель" и "Заречный", по данным объектам работы уже  завершены", – рассказал Павел Кулагин.

Напомним, что в рамках данной концепции в поселках, расположенных на окраинах Астаны, планируется проложить инженерные сети и дороги, где до настоящего времени они отсутствовали или находились в ненадлежащем  состоянии. Кроме того, программа предусматривает комплексные работы  по благоустройству и озеленению. Все это в конечном итоге позволит значительно улучшить состояние инфраструктуры окраин города и нивелировать различие в развитии административного центра и окраин  города.

Популярное

Все
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен (видео)
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошли обучение цифровым навыкам в онлайн-школе
Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Болат и его команда
Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области
Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации

Читайте также

Общество
На соответствие этике после общения с населением проверят п…
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Правительство , Общество
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отеч…
Президент , Общество
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]