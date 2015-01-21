600 млн тенге ветеранам ВОВ выделило АО "Самрук-Казына"

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В текущем году для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны группой компаний АО "Самрук-Казына" было выделено 600 млн тенге, что в 4,6 раз больше, чем в 2014 году. Об этом на брифинге в СЦК на тему "О мероприятиях, проводимых в рамках 70-летия Победы Великой Отечественной войны" сообщил управляющий директор Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Дархан Калетаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Если в 2014 году нами было выделено порядка 130 миллионов тенге для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, то в нынешнем мы увеличили эту помощь в разы. Всего по группе компаний "Самрук-Казына" она достигнет свыше 600 миллионов тенге. За счет этих средств мы намерены поддержать ветеранов войны, оказать им комплексную поддержку", – заявил Дархан Калетаев.
Как отметил в ходе брифинга генеральный директор Евразийского медиа-форума Руслан Жемков, при реализации проекта группа компаний "Самрук-Казына" акцентировала внимание на том, что помощь ветеранам нужна не одноразовая, а более комплексная, системная. А также рассказал о некоторых реализуемых проектах.
"На стадии реализации находится создание портала "Женiс.kz". Он будет включать в себя несколько блоков. Первый из которых – образовательная и информационная часть – для того, чтобы информировать молодежь о различных событиях в ходе войны, об участии Казахстана, о наших героях. Также будет создана большая карта нужд ветеранов. Эта работа ведется с рядом общественных организаций. Кроме того, мы обратились в Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана, оно формирует большую карту нужд и потребностей, в которых нуждаются ветераны. Мы решили создать базу данных ветеранов, структурировать их нужды, разделив их на категории. С тем чтобы желающие помочь также могли сделать это. И это не всегда материальная помощь", – пояснил Руслан Жемков.
Также был представлен другой уникальный проект – "Кнопки жизни". Сообщается, что этот проект реализован для всех ветеранов, которых больше 5 000 человек. Подробнее о системе рассказал директор Общественного фонда "Линия жизни 24" Эрнар Нурбеков.
"Кнопка жизни" представляет собой мобильное устройство, которым очень легко пользоваться и которое всегда под рукой. Сигнал поступает к оператору, который имеет доступ ко всей необходимой операции – местонахождении, подробной медицинской карте пациента, контактам его близких, родственников или других лиц, которым мы также сообщаем о поступившем вызове. Благодаря этой системе мы имеем возможность оказать оперативную помощь, поддерживать связь с ветераном. После оказания помощи также ведется мониторинг. Сама концепция кнопки экстренного вызова в мире уже существует более 35 лет. В Казахстане система внедрена в 2013 году", – рассказал Эрнар Нурбеков.