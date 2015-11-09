600 млрд тенге выручит государство от продажи земель сельхозназначения

Государство рассчитывает выручить от продажи земель сельскохозяйственного назначения порядка 600 млрд тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил вице-министр национальной экономики РК Каирбек Ускенбаев, говоря об особенностях использования земель сельскохозяйственного значения и поправок в Земельный кодекс, передает Kazpravda.kz
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"97,4 миллиона гектаров (98,8%) находится у землепользователей в аренде. Мы делали примерную оценку – около 1 триллиона 200 миллиардов стоит. Если продадим 50% из указанных земель, то можем получить около 600 миллиардов тенге. Кроме того, у нас есть земли в запасе, которые мы готовимся выставлять на аукционы. На них будет понятна рыночная цена участков. В южных регионах кадастровая стоимость орошаемых земель низкая – 127 тысяч тенге за 1 гектар. Однако рыночная стоимость их гораздо выше. В северных регионах, наоборот, очень большие массивы. Есть опасения, сможем ли мы продать или придется искать другие механизмы стимулирования", – сказал представитель МНЭ РК.
Отвечая на вопрос о возможностях приобретения участков иностранцами, Ускенбаев пояснил, что такое возможно только на правах аренды и на определенный срок.
"Земля только на 25 лет иностранцам дается в аренду, ни при каких условиях она продана быть не может", – подчеркнул спикер.
Кадастровая стоимость земель при выкупе земельных участков, находящихся в аренде, меняться не будет.
"Хотел бы успокоить всех землепользователей, которые намерены выкупить участки, находящиеся в аренде. Кадастровая стоимость земель утверждена Правительством. На все земельные участки, которые находятся в РК, цена меняться не будет. С одной стороны, мы стимулируем выкуп земли – даем 50%-е скидки, 10 лет в рассрочку даже для тех, кто на аукционе купил. Поэтому поднимать кадастровую стоимость, с другой стороны, было бы некорректно", – заверил Ускенбаев, добавив, что землепользователи знают свои участки, в паспортах есть кадастровая стоимость земли.
Напомним, что согласно принятому Парламентом законопроекту "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс", земельные участки сельхозназначения, находящиеся в собственности государства, будут реализовываться в частном секторе через аукцион, с повышением кадастровой стоимости. Если по итогам двух аукционов участок не будет реализован, то он выставляется на аукцион, предусматривающий понижение цены от кадастровой стоимости до минимального порога – 50%.
При этом действуют льготные условия для землепользователей, арендовавших земли у государства – ими на сегодняшний день являются более 200 АПК. Для них предусмотрено преимущественное право выкупа без проведения аукциона на льготных условиях – 50% от стоимости в рассрочку на 10 лет. При этом за действующими арендаторами сохраняется право землепользования до окончания срока аренды.