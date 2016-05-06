​62-летняя пенсионерка задержана за торговлю героином в ЮКО

В ЮКО задержали семью наркодилеров при попытке продажи 5 кг героина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
В южном Казахстане полицейские задержали семейную банду наркодилеров. "62-летняя пенсионерка, ее сын и знакомый пытались продать более пяти килограммов героина и были пойманы оперативниками. Крупную партию наркотиков задержанные хранили у себя дома под диваном", – передает телеканал.
Все трое арестованы. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических веществ. По словам полицейских, пенсионерка и ее сорокалетний сын уже имеют судимость за подобное преступление.
"В северном Казахстане женщина отбывала срок 10 лет, а ее сын 8 лет. В настоящее время полицейскими проверяется причастность данной преступной группы к другим преступлениям, а также каналы поставки столь крупной партии наркотиков в ЮКО", – отметила руководитель Управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
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