​620 «наездов» за 365 дней

Судя по всему, палата предпринимателей «Атамекен» еще долго не сможет позволить себе уйти на каникулы. Без такого весомого адвоката отечественному бизнесу пока не обойтись. Чиновники на словах лоббируя предпринимателей, отчетливо сознавая, что без развития МСБ невозможно развитие регионов, все равно продолжают вставлять палки в колеса.

Вдумайтесь в эти цифры. В 2015 году на рассмотрение правового блока палаты предпринимателей Акмолинской области поступило 620 устных и письменных обращений от субъектов предпринимательства на неправомерные действия местных исполнительных и государственных органов. В числе «спорных» вопросов оказались предоставление отсрочки или рассрочки по банковским кредитам, аренда, изменение целевого назначения, выделение в частную собственность земли, взаимодействие с фискальными структурами, жалобы на акиматы районов по выдаче субсидий, открытие ИП, ТОО, в том числе 408 (!) письменных обращений по защите прав предпринимателей.

Напомним, речь идет о фиксированных обращениях, в разы больше их остается за бортом общественного внимания. А вот другая статистика: выявлено 188 административных барьеров, из них по итогам рассмотрения обращений – 99, по результатам второго общественного мониторинга – 89.

Пока чиновничьи препоны существуют, МСБ будет топтаться на месте, заявляют в один голос предприниматели, у крупного бизнеса есть определенные рычаги противодействия, малый и средний таковыми не располагают.

Прежде чем приступить к анализу поступивших обращений, сошлемся на конкретные примеры. Оттолкнемся от благодарности индивидуального предпринимателя Кенжегали Джусупова в адрес региональной палаты. В ней наряду с теплыми словами изложены такие хождения по мукам, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Десятки инстанций обошел, с кем только не встречался и везде получал отказ и непонимание, сообщает К. Джусупов. Чиновники словно сговорились, указывая на дверь. Суть проблемы такова. Фермер по решению районной комиссии получил госсубсидии в размере 540 тыс. тенге на развитие племенного животноводства. Но радость длилась недолго. Вскоре ему пришло извещение с требованием вернуть деньги в бюджет, они якобы получены незаконно.

Как незаконно? Все нужные документы представлены в отдел сельского хозяйства Егиндыкольского района, поголовье скота в наличии имеется, бизнес-план реализуется… Кстати, похожих фактов в Акмолинской области накопилось немало. Главу КХ «Буренка», что в Зерендинском районе, еле уговорили взять субсидии. ферма передовая, молоко отличное – вот чиновники и решили продемонстрировать видимость заботы о МСБ. Взяла женщина деньги, через неделю ей звонят: верните обратно, ошибка вышла…

Шaг вперед, два назад, как иначе можно назвать такое развитие бизнеса?

На К. Джусупова отдел сельского хозяйства подал иск в суд. У предпринимателя опустились руки, бороться за свои права он устал. Взялась его защищать палата предпринимателей, подав жалобу в суд об отмене иска, посчитав, что субсидии выделены законно и фермер не должен нести моральные и материальные убытки за допущенные огрехи со стороны госоргана.

Вместе с Кенжегали Тюлегеновичем пострадали ни за что ни про что коллеги по бизнесу – ТОО «Бауманское 07», КХ «Гульбарам», «Сары-Арка», «Алиакбар», оказавшись в подобной ситуации. 3 декабря 2015 года решением за № 3159/;15 специализированный межрайонный экономический суд отказал в иске отделу сельского хозяйства. Все остались при своих интересах, однако кровушки чиновники попили у предпринимателей изрядно, отбивая желание развивать бизнес дальше.

А вот противоположный случай. В палату предпринимателей обратились руководители ТОО «Енбек» за содействием в получении субсидий за реализацию качественной молочной продукции. Местные исполнительные органы пошли в отказ. При регио­нальной палате создан совет по защите прав предпринимателей. Вопрос рассматривался вначале там, а затем на заседании комиссии по выделению субсидий. Подключилась прокуратура, признав отказ незаконным. В итоге ТОО «Енбек» получило на развитие животноводства, преодолев десятки ведомственных барьеров, почти 5 млн тенге.

Судя даже по этому факту, берут верх коррупционные риски и аппетиты. Другие мысли просто на ум не идут: хочу дам, хочу нет, а действующие нормативные акты и правила ответственным за выделение субсидий, извините, по барабану. Видать, в них есть лазейки, которые и пытаются использовать «лучшие друзья» МСБ, занимая должности в административных кабинетах.

С директором областной палаты предпринимателей Уалиханом Габдуллиным в конце минувшего года проводили интервью на тему защиты бизнеса. Задал ему вопрос: может, пора создать при палате общественное следственное управление? Мы и этим занимаемся, заявил он в ответ. Спешу подтвердить его мысли свежим примером. В середине прошлого года Акмолинская инспекция транспортного контроля вынесла постановление о привлечении грузоперевозчиков Д. Асанова и Ф. Парфенова к административной ответственности, назначив каждому штраф в сумме 198 тыс. тенге.

Мотив? Якобы превышение весовых параметров без специального разрешения. Выводы инспекции обосновывались на показателях автоматизированного измерительного прибора, который показал общий вес одного автомобиля 46,4 т. Эксперты палаты (вот вам и следственное управление), тщательно изучив дело, направили жалобу в административный суд Кокшетау. В ходе разбирательства выясняется, что масса груза составила не 46,4 т, а 35,2 т, что соответствует норме.

Административные барьеры часто возникают, считай, на пустом месте. Один известный предприниматель откровенно заявил: «Особенно тяжелым для бизнеса выдался 2015 год. Банки в кредитах отказывают по причине нестабильности финансовой системы, денег в кассе нет, а чиновники наседают и наседают, «отбиваться» от них нечем…» «Отбиваться» имеется в виду деньгами, они пока самое надежное средство, по словам этого же предпринимателя, в преодолении адмбарьеров.

Еще один факт включения тормозов на пути бизнеса, причем с участием зарубежных инвесторов. Ровно 4 года назад инвесткомпания «Минктон» из Кокшетау вбила последний гвоздь в объект стоимостью 400 млн тенге. Была построена уникальная звероферма, оснащенная высокотехнологическим европейским оборудованием. Иностранные партнеры заявили гендиректору Фоату Ишмухаметову: сдавайте в эксплуатацию, и на второй день мы приступаем к работе.

Минул второй, третий, 1460-й день, а звероферма стоит без движения. Она отапливается, охраняется, хозяин выплачивает за землю налоги, и откуда только у него силы берутся, однако перебить плетью обух он не может. Уже на время переехал жить в Астану, чтобы сподручней было ходить по кабинетам, а толку все равно нет. Везде звучит ответ: зверохозяйство – предприятие для страны новое, надо найти отраслевого куратора и с ним решать все вопросы.

Глядя на перепалку со стороны столичных слуг народа, начинают следовать их примеру местные. То назначают приемочную комиссию из 9 человек, она не собирается, потому что выясняется: должна состоять из 11 членов, сейчас остановились на цифре «7».

В итоге дорогостоящий и нужный потребителю объект простаи­вает 4 (!) года.

На каждом шагу приходится слышать: бизнесу и власти по пути. Проанализируем, где расходятся эти дорожки. Много жалоб поступает на действия отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау. Палата предпринимателей совместно с органами прокуратуры проверила его работу, многие факты подтвердились. С представителями бизнес-сообщества в этом госоргане не церемонятся. Кому-то оказываются услуги, кому-то в них отказывается. Подобное мы уже проходили. Особенно много недостатков выявлено в сфере выдачи разрешений на размещение наружной визуальной рекламы.

Чиновники, отказывая предпринимателям, ссылаются на отсутствие соответствующего постановления местного исполнительного органа. Таким образом объявилась очередная препона для бизнеса. Дело в том, что облмаслихат принял решение об утверждении правил застройки территории Акмолинской области. В частности, как указывает подпункт 2 пункта 88 правил, согласование строительства или размещение временного объекта для осуществления предпринимательской деятельности, рекламы производится уполномоченным органом в соответствии с комплексными схемами размещения объектов торговли, обслуживания, рекламы. Вместе с тем вышеуказанные схемы в районах и городах до сих пор не разработаны, поэтому и не утверждены.

Очередной административный барьер представлен в лучшем виде. Похожая ситуация сложилась с выделением земельных участков. Зая­вителям отказывают, ссылаясь на отсутствие проектов детальной планировки. Спрашивается, причем тут предприниматели?

Сегодня мы очень много говорим о поддержке бизнеса, а может, лучше ему просто не мешать?