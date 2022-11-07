6,5 млн тенге потеряла на "криптоигре" акмолинка

6,5 млн тенге выманили криптомошенники у жительницы Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Так, 3 ноября в отдел полиции Ерейментауского района 46-летняя местная жительница пожаловалась на неизвестных, выманивших у нее солидную сумму.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 28 сентября по 11 октября на одном из сайтов под руководством менеджера акмолинка «играла» в криптоигры и перевела на электронный кошелек компании ENS invest 6,5 млн тенге.

1 ноября этот сайт заблокировали, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Начато досудебное расследование по пункту 4 части 2 уголовной статьи «Мошенничество», полиция устанавливает подозреваемых.