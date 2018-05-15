65 наиболее проблемных улиц отремонтируют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны планирует провести средний ремонт 65 улиц столицы в 2018 году. Об этом сообщил руководитель отдела ремонта и строительства дорог ведомства Аскар Исаков в ходе пресс-тура для журналистов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Мы планируем в этом году завершить средний ремонт 15 центральных улиц и еще 50-ти в районе жилых массивов. Все работы будут завершены до наступления холодов. Общая протяженность отремонтированных улиц составит более 45 километров", – сказал Исаков.
По его словам, после проведения среднего ремонта, на главных улицах города пропускная способность движения увеличится в среднем на 21 км\ч.
Также подрядчики несут гарантийные обязательства перед акиматом в течение трех лет. В случае преждевременного износа или повреждения асфальтового полотна они должны будут выполнить ремонт за свой счет.