Общество
65 тысяч астанинских школьников обеспечат бесплатным питанием
В новом учебном году бесплатным питанием в Астане будут охвачены более 65 тысяч школьников, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Сообщается, что об этом на августовском совещании работников сферы образования заявил аким Астаны Асет Исекешев.
"Качество продукции, реализуемой в буфетах и столовых во всех организациях образования Астаны, будет находиться под постоянным контролем", – дополнили в акимате.