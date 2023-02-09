6,6 млн тенге присвоили администратор и кассиры супермаркета в Караганде

Как выяснилось, с сентября по декабрь часть выручки они утаивали, положив в карман в общей сложности 6,6 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

В Кировский отдел полиции Караганды обратилось руководство одного из супермаркетов города. Оказалось, что в ходе ревизии выявилась недостача в размере 6,6 млн тенге. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции по данному факту началось досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

В ходе следственных мероприятий была установлена группа работников данного торгового предприятия в возрасте 18-33 лет, причастных к хищению денег. В нее входили администратор супермаркета и четыре кассира.

С сентября по декабрь прошлого года часть выручки они утаивали, положив в карман в общей сложности 6,6 млн тенге.

Подозреваемые дали признательные показания, добавили в полиции.