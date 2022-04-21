Скриншот с видео
Общество
67 тысяч фальшивых долларов изъяли в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

С начала года территориальные департаменты экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу выявили 12 фактов фальшивомонетничества, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«12 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано территориальными департаментами экономических расследований АФМ в первом квартале текущего года. Из них семь случаев в городе Нур-Султане, по два случая – в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту – в Туркестанской области и Шымкенте», – сообщил пресс-секретарь Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов.

По его словам, принятыми мерами пресечен сбыт поддельных денежных купюр. Их общее количество превышает 1 200 штук на общую сумму 67 тысяч долларов.

«В столице задержаны лица, занимавшиеся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1 114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов. По результатам расследования дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», – добавил спикер.

 

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