Фото с сайта mgorod.kz
Из стен Казахстанского университета информационных и телекоммуникационных систем выпустился 69-летний юрист. Накануне, 3 июля, ему в торжественной обстановке вручили диплом об окончании вуза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город"
.
Вручить диплом самому старому выпускнику вуза Мурату Губайдуллину прибыл специальный гость – представитель международного комитета защиты прав человека при ООН в РК, генерал-майор юстиции Абен Нурманов.
"Это пример тому, что учиться и развиваться никогда не поздно", – сказал генерал-майор, поздравив пенсионера с окончанием и пожелав ему успехов.
"Мы очень рады, что среди молодежи у нас учатся и люди в возрасте, – говорит заведующая кафедрой юриспруденции Жанар Ахатова. – Конечно, в начале со стороны его однокурсников были смешки, но потом они поняли, что Мурат Зайнуллаевич действительно учится, что подходит к учебе очень серьезно, и его стали уважать".
Как признался сам выпускник, он очень счастлив, что ему удалось поступить в университет и получить диплом. Но на этом Мурат-ага останавливаться не собирается: "Я теперь хочу поступить в магистратуру. Я узнавал, что магистратура только в этом университете. Потом я создал НПО и хочу теперь бороться за нашу землю, за экологию".
Также в планах Губайдуллина – пойти пешком в Мекку в 2016 году. Для этой цели, считает он, здоровья должно хватить.
Со своей женой и семьей дочери Мурат-ага живет в дачном доме садоводческого коллектива "Зенит". Домик ему выдали городские власти, когда его дачный домик остался под водой во время паводкового наводнения в 2011 году. Мурат-ага живет на пенсию, которой после выплаты кредита едва хватает на нужды большой семьи с 5 внуками, поэтому в вуз, который находится в 3,5 км от дома, и зимой и летом он ходил пешком.
Но тогдашний студент был на грани отчисления из-за задолженности за два года обучения. В июне прошлого года к 68-летнему Мурату Губайдуллину обратились люди, которые полностью погасили долг за 2 курса и за последний 5-й курс. Как выяснилось, пенсионеру помог алматинский бизнесмен Кайрат Кудайберген – он выплатил 215 тысяч тенге университету.