7 человек погибли в ДТП на "встречке" в Атырауской области

Полиция в Атырауской области расследует ДТП, унесшее жизни 7 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

По информации ДП, 16 июля около 15:00 на 82 километре трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу автомобиль Chevrolet Cobalt столкнулся с Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении.

От удара водитель и 4 пассажира автомобиля Chevrolet, водитель и пассажир Toyota погибли на месте. 2 пассажира с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу.

«Уважаемые жители, водители, пассажиры! Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем и окружающих!

Установлено, что водители двух указанных автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости», – сообщил командир роты патрульной полиции при Департаменте полиции Атырауской области капитан полиции Адильбек Шахметов.