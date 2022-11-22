7 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
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В Актюбинской области при столкновении трех автомобилей погибли 7 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
22 ноября на автодороге Актобе – Астрахань возле поселка Елек Мугалжарского района водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Lada Largus.
Lada по инерции выскочила на встречную полосу, где столкнулась автомашиной Kia Sorento.
В результате аварии 43-летний водитель Lada и 4 его пассажира погибли на месте, еще двое скончались в районной больнице.
Водитель машины Kia и 3 его пассажира получили телесные повреждения и попали в больницу.