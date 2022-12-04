7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе

Восстановлением подачи тепла в Экибастузе занимаются 7 крупных предприятий города, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провёл очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе.

Как было отмечено на заседании оперштаба, в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.