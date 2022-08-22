7 лет колонии получил школьник за распространение наркотиков в Уральске

В городе Уральске сотрудники транспортной полиции задержали двух подростков, которые закладывали наркотики в районе железнодорожного вокзала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

2 марта 15-летний подросток и его 19-летний знакомый были задержаны при осуществлении закладок на подъездном пути станции Уральск. Они прятали в стволы деревьев расфасованное психотропное вещество, всего 11 граммов. Координировали деятельность молодых людей через Telegram-канал.

По данному факту линейный отдел на станции Уральск провел расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области приговорил 19-летнего подсудимого к лишению свободы сроком на 10 лет, а его 15-летнего сообщника – к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.