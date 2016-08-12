​7 лет порталу

За это время журналисты и выпускающие редакторы написали и опубликовали 395 893 новости, провели 1 187 онлайн-конференций, 262 трансляции заседаний Правительства в прямом эфире и 505 брифингов СЦК, которые посмотрели более 47 млн человек.

Информационное агентство BNews.kz является единст­венным информационным интернет-ресурсом, который успешно проводит прямые трансляции заседаний Правительства и Службы центральных коммуникаций РК, онлайн-конференции с руководителями государственных органов и коммерческих организаций. Эффективность информационной политики портала основана на открытом доступе к информации, объективности и оперативности при ее подготовке, широких партнерских возможностях при продвижении. Только в нынешнем году BNews.kz посетили пользователи из 178 стран.

Ежедневно творческий коллектив BNews.kz – журналисты, выпускающие редакторы, дизайнеры, фото- и видеооператоры – производит до 200 новостных и аналитических материалов на русском, казахском и английском языках. В коллективе работают молодые креативные, легкие на подъем специалисты, которые видят свою задачу не только в том, чтобы в режиме нон-стоп донести интересную общественно значимую информацию до казахстанцев, но и быть полезными людям в разъяснении государст­венных программ – как они работают, может ли ими воспользоваться обычный человек. А в редакционной рубрике «Общественная приемная» можно найти ответы на различные «болевые» вопросы.