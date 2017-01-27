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Валентина Фиронова

Подружки решали серьезную проблему: «как выбить на это удовольствие деньги у предков...»

– Да даст, чтобы отстала! – донеслось до слуха, когда они выпрыгивали из автобуса на своей остановке.

– Вертихвостки! – припечатала сидевшая рядом со мной пожилая дама.

– Да ладно вам, – примирительно ответила ей другая. – Эти хоть куда-то собираются. Мои только спят, киношку смотрят да из соцсетей не вылазят. А чтобы погулять у них, видите ли, погода не та.

Завели, короче, девчушки своей проб­лемой общественность. И прямо-таки родительское собрание на колесах получилось. Любому школьному на зависть! Только не хватало в этой перепалке для полного кворума моей соседки, у которой главное слово в разговоре с детьми: «Отстань! Надоел уже!»

Да разве только у нее эти самые «отстань – не отстану» самые ходовые выражения? Эти «паразиты» как-то незаметно превратились в дикую примету бытия, в котором хронически не хватает времени на близких и родных. На стариков, что ждут неделями не то что визита – звонка! – любимых, повзрослевших и ставших страшно деловыми дочек и сыночков. А у тех всегда цейтнот: «Потом, потом, потом! Некогда, некогда, некогда! Ты, главное, не болей!»

По статистике, современный среднестатистический родитель тратит в день на общение с ребенком около 7 минут. Это в два раза меньше, чем лет 10 назад, когда психологи и педагоги только начинали бить в колокола о разрываемых в клочья семейных связях, потерянном поколении безнадзорных детей и одиночестве стариков.

Платить, в конце концов, придется не «малой кровью». Счет будет гамбургский. За каждое «отстань!» без льгот и скидок. Время неумолимо. Оно не только тикает, лечит и калечит, оно меняет правила, переписывает смыслы и миры. Не хочешь – не прогибайся! Время нагнет само. За ним какая-то еще непонятная, страшная, но неизбежная правда. Сегодня эта правда – такая неделикатная, грубая – учит нас считать деньги.

Еще недавно подруга, изливая свои (хотя, конечно, наши общие) комплексы из 90-х, рассказывала мне душераздирающую историю о том, как мама повела ее, первоклассницу, в парк аттракционов и перед входом строго-настрого наказала:

– Только ничего не проси! Мы просто погуляем!

Вот уж где смех сквозь слезы. Но ведь комплексы изживаются порой только так.

– А помнишь, ходили на халявные предвыборные концерты? – еще вспоминала подруга. – Боже, да ведь больше некуда и не на что было пойти.

И снова дикий взрыв хохота. А потом вдруг серьезное лицо и заявление:

– Нет, у моих детей такого не будет никогда, у них будет все самое лучшее.

И дальше шли унылые размышления о том, как она планирует купить комнату в ипотеку старшему, которому 10 лет, а затем и младшей, которой три.

Увы, смехотерапия помогает не всегда. Вот время и подсуетилось. Теперь та же подруга убеждает:

– Детей, конечно, не балую, а то ведь совсем распустятся, должны же понимать, что родители – тоже люди, а не исполнители желаний, надо же соображать, что с неба ничего не падает.

Теперь подруга уверена, что думала так всегда. Что ж, когда выплачивать кредиты становится тяжелей, память становится снисходительней. И это благо. Не хватало еще захлебываться в чувстве вины или тонуть в рефлексии на тему уходящего потребительского рая из мира отцов и детей. Но речь – о другом. О сиротстве. Социальном, как его нередко называют.

А это вовсе необязательно родители – алкоголики или наркоманы, маргиналы или прочие асоциальные персонажи. Сиротство – это когда ты не нужен. Когда ты лишний и чужой, когда тебя не замечают, когда ты мешаешь и раздражаешь самим фактом своего существования. Когда ты – «ошибка молодости». Или живое, вечное напоминание о том, кого вычеркнул из жизни, казалось бы, навсегда. И даже если ты накормлен, обут и одет, ты все равно сирота, потому что сиротство там, где нет любви...

Вспоминается история о девочке, которая готова была убить своего новорожденного сводного брата от другого папы, потому что видела, как любят его, а ее не замечают. Она помнит, как никому не было дела до нее, когда разводились родители. И ощущает себя постылой, ненужной. Лишней «деталью» в этом семейном пейзаже...

Но может быть, не все еще потеряно? И девочка, и взрослые смогут преодолеть тупик непонимания, невнимания, нелюбви? И все еще будет хорошо в этом доме, в этой семье? Но как помочь, как достучаться до этих родных друг другу сердец? Как не довести ситуацию до критического состояния, погасить пожар, который способен испепелить не одну жизнь и судьбу?

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