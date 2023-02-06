7 млн тенге забыл в поезде астанчанин

Транспортные полицейские оперативно нашли утерянные пассажиром почти 7 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

3 февраля в линейное отделение полиции на станции Есиль обратился 43-летний житель столицы. Мужчина приехал в Есиль в гости к друзьям на поезде Алматы – Уральск и только дома обнаружил пропажу своей сумки. В ней находилось 4 млн тенге и 6 тысяч долларов США.

Сотрудники транспортной полиции нашли сумку с ее содержимым в целости и сохранности.

«Сотрудники быстро отреагировали на мой сигнал. Связались с начальником поезда, было установлено местонахождение моей сумки. По прошествии 6 часов сумка с документами и денежными средствами была возвращена мне лично. Выражаю огромную благодарность полицейским за оказанную помощь», – отметил астанчанин.