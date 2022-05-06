70 человек пострадали от оформивших на них автокредиты мошенников в Мангистау

В Мангистауской области мошенники придумали новый способ обманывать жителей региона. Людям предлагают выгодное автокредитование, из-за которого позже они лишаются машин. В Мангистау официально зарегистрировано 70 пострадавших, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Мошенники предлагают за денежное вознаграждение от 200 до 500 тысяч тенге оформить автокредит, обещая погасить его в кратчайшие сроки.

«При этом жертва мошенничества сама передает автомобиль злоумышленнику, который под видом добропорядочного гражданина оплачивает первоначальный взнос и ежемесячные платежи по кредиту, но это только первые месяцы. С момента завладения автомобилем мошенник реализует его по заниженной цене и сразу же прекращает выплаты по кредиту», – сообщает прокуратура города Актау.

В управление полиции города уже обратились 70 граждан.

«Ход расследования взят на контроль прокуратурой города Актау, даны указания о проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», – добавили в надзорном органе.

Жертв подобной схемы мошенничества в прокуратуре просят обращаться по номеру: 8 (7292) 44-02-78.