70% казахстанцев имеют доступ к Интернету – исследование

В цифровом будущем РК, согласно программе "Информационный Казахстан-2020", доступ к Интернету получат минимум 75% всех жителей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz.
По итогам сентября 70% казахстанцев имеют доступ к мобильному Интернету, при этом у 63% – высокоскоростное широкополосное подключение. Для сравнения, годом ранее лишь 61 человек из 100 пользовался услугами веб-сети через сотовую связь, и лишь у 58 из 100 Интернет был высокоскоростным.
В то же время к фиксированному Интернету подключено всего 13% казахстанцев, и лишь 6% жителей сельской местности. Годом ранее было 12% (и 5% – для сельчан).
Плотность абонентов фиксированного Интернета по РК крайне неравномерна.
Например, в Алматы 47 человек из 100 имеют фиксированные точки доступа к Сети. Также выше среднего по стране показатели Астаны (16 человек из 100), СКО (15 из 100), Павлодарской и Акмолинской областей (14 из 100).
В то же время в густонаселенной ЮКО с высокой концентрацией сельских жителей лишь у 3% есть фиксированный Интернет. Аналогична ситуация и в Кызылординской области, где к стационарным точкам доступа подключено лишь 6% населения.
В целевых показателях госпрограммы "Информационный Казахстан-2020" указано, что к 2020 году 75% населения страны будет иметь свободный доступ к Всемирной сети.
Среди ключевых целей программы – обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры и развитие отечественного информационного пространства.
Еще один целевой индикатор программы – достижение доли сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны – 4%.
Однако по итогам II квартала 2016 года вес сегмента информации и связи (369,4 млрд тг) в ВВП РК составил лишь 1,9%. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 2,2%.
По итогам сентября 70% казахстанцев имеют доступ к мобильному Интернету, при этом у 63% – высокоскоростное широкополосное подключение. Для сравнения, годом ранее лишь 61 человек из 100 пользовался услугами веб-сети через сотовую связь, и лишь у 58 из 100 Интернет был высокоскоростным.
В то же время к фиксированному Интернету подключено всего 13% казахстанцев, и лишь 6% жителей сельской местности. Годом ранее было 12% (и 5% – для сельчан).
Плотность абонентов фиксированного Интернета по РК крайне неравномерна.
Например, в Алматы 47 человек из 100 имеют фиксированные точки доступа к Сети. Также выше среднего по стране показатели Астаны (16 человек из 100), СКО (15 из 100), Павлодарской и Акмолинской областей (14 из 100).
В то же время в густонаселенной ЮКО с высокой концентрацией сельских жителей лишь у 3% есть фиксированный Интернет. Аналогична ситуация и в Кызылординской области, где к стационарным точкам доступа подключено лишь 6% населения.
В целевых показателях госпрограммы "Информационный Казахстан-2020" указано, что к 2020 году 75% населения страны будет иметь свободный доступ к Всемирной сети.
Среди ключевых целей программы – обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры и развитие отечественного информационного пространства.
Еще один целевой индикатор программы – достижение доли сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны – 4%.
Однако по итогам II квартала 2016 года вес сегмента информации и связи (369,4 млрд тг) в ВВП РК составил лишь 1,9%. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 2,2%.