Карагандинка завоевала «серебро» на гастрофестивале в Турции

Гастрономия

Три блюда, 70 минут и лучшие кулинары из разных стран — с таким испытанием справилась преподаватель Карагандинского колледжа питания и сервиса Диана Кабышова.

Фото: акимат Карагандинской области

На международном гастрофестивале в турецкой Анталье она заняла второе место в номинации «Молодой золотой шеф-повар года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области 

Международный конкурс Gastro Antalya Fest проводится ежегодно. В этом году он собрал представителей 42 стран. Молодая карагандинка участвовала впервые и сразу взяла призовое место.

По условиям конкурса за отведённое время участникам нужно было приготовить холодную закуску, горячее блюдо и десерт — по две порции каждого. Диана решила удивить жюри карпаччо из томатов с сыром, базиликом и оливками, стейком из лосося в медовом соусе с морковным пюре и шоколадным брауни с фундуком, виноградом и голубикой.

Конкурс проходил на пляже Коньяалты — под открытым небом и на глазах у зрителей. Без волнения, признаётся Диана, не обошлось. А когда во время приготовления десерта подвело оборудование, пришлось быстро искать выход из ситуации.

— Самым сложным было уложиться в отведённое время. На приготовление трёх блюд давали всего 70 минут, и неожиданная поломка оборудования добавила трудностей. Но я постаралась не растеряться и довести всё до конца. Для меня это был первый международный конкурс, поэтому второе место особенно ценно. Я получила огромный опыт и поняла, насколько важно уметь работать в стрессовых условиях, быстро принимать решения и не терять концентрацию, — рассказала Диана Кабышова.

Профессиональный путь девушки начался именно в том колледже, где она сегодня преподаёт. После девятого класса карагандинской школы №18 Диана поступила в колледж питания и сервиса. В 2021 году окончила его с отличием по специальности «технолог-менеджер». Затем продолжила обучение в Алматинском технологическом университете по специальности «ресторанное дело и гостиничный бизнес». Получив диплом с отличием, вернулась в Караганду и теперь в родном колледже работает преподавателем специальных дисциплин.

Диана учит будущих специалистов, а сама продолжает совершенствовать мастерство. После первого международного признания останавливаться на достигнутом не собирается.

#Турция #гастрономия #гастрофестиваль

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