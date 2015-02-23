70 млрд тенге сэкономили обращения в онлайн-режиме – МНЭ РК
Ксения Воронина
Переход к электронной системе обращений позволил в 2014 году сэкономить 1 400 тонн бумаги, или 70 млрд тенге. Об этом на расширенном заседании сообщил председатель Комитета по статистике Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz
Министерство национальной экономики также информирует о том, что с 1 января текущего года впервые в СНГ введена интегрированная информационная система "е-Статистика", которая позволит полностью автоматизировать процесс сбора и обработки данных, а также объединить внутреннюю информационную систему с системой госорганов.
Кроме этого, вдвое сокращается время, необходимое на обработку данных.
"Активность электронных обращений растет: доля документов в электронном виде составила более 98%. Преимуществом является то, что снижаются транспортные, имущественные и трудовые затраты при сдаче статистических отчетов, устраняются административные барьеры и сокращаются ошибки на этапе ввода данных. Уровень доступности для населения и бизнес-сообщества значительно возрос", – сообщил председатель комитета.