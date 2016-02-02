70 сирот Мангистауской области получат жилье в 2016 году
Жания Уранкаева
В текущем году 70 сирот Мангистауской области будут обеспечены жильем, об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В настоящее время в области удалось снизить число сирот. Так, если в 2012 их было 146, в 2015 году количество снизилось в два раза и составило 79. В период с 2013 по 2015 год 97 сирот были обеспечены жильем, в этом году мы планируем выделить свыше семидесяти миллионов тенге на то, чтобы 70 сирот были обеспечены жильем. В 2017/18 годах мы продолжим работу в этом направлении", – проинформировал аким региона.
Также в ходе своего выступления Алик Айдарбаев сообщил, что в Мангистауской области удалось сократить уровень безработицы. Согласно показателям, в 2015 году были трудоустроены свыше 27 тыс. человек, в том числе в рамках реализации индустриальных и инфраструктурных проектов – 24 тыс.человек.
"Важнейшей составной частью социальной политики и повышения благосостояния населения в нынешних условиях является обеспечение и сохранение занятости населения. В целом, по итогам 2015 года отмечается улучшение индикаторов рынка труда – численность экономически активного населения области выросла с 283 тысяч человек в 2014 году до 302 тысяч человек в 2015 году, или на 7%. Число занятых в экономике также выросло на 7% и составило 287 тысяч человек против 269 в 2014 году. Число самозанятых уменьшилось с 20 тысяч до 15 тысяч человек, их доля в общем числе занятого населения составила всего 5% – это самый низкий показатель среди регионов страны", – резюмировал он.