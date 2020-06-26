70 выпускников медколледжей приняты на работу в скорую помощь в Нур-Султане

Общество
2227
Екатерина Елисеева
Фото: astana.gov.kz
70 выпускников медколледжей приняты на работу в скорую помощь в Нур-Султане. Общее количество бригад увеличилось до 150, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"Ранее у нас работало на линии 118 бригад. В связи с увеличением количества вызовов и обращений мы увеличили количество бригад до 150", – сообщил директор городской станции медицинской помощи Мурат Оразбаев.

По его словам, дополнительно на следующей неделе на работу в скорую помощь будут приняты 70 выпускников медицинских колледжей города.

"Городская станция скорой помощи работает в круглосуточном режиме, сейчас колоссальная нагрузка на бригады. С целью улучшения дозвона мы еще добавили пять диспетчерских пультов, плюс еще семь пультов в контакт-центре", – отметил Оразбаев.

Он подчеркнул, что за последнюю неделю в Нур-Султане значительно повысилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи: количество обращений за прошедшие стуки достигло до 4,5 тыс. (до коронавируса было 1-1,5 тыс.).

Также сообщается, что количество обслуженных вызовов за неделю составило почти 18 тыс., за прошедшие сутки – 2 800. Вместе с тем обратиться в столичную скорую помощь теперь можно через телеграм-бот

Ранее сообщалось, каких пациентов с подозрением на COVID-19 госпитализируют, а каких оставляют лечиться дома.


