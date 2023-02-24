71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос

Фото: пресс-служба МКС РК

Как отметил госсоветник в своем Telegram-канале, предпосылки текущих выборов были заложены еще в марте 2022 года, когда президент в своем послании предложил программу кардинальных политических реформ.

Меньше чем за год были созданы условия для реальной партийной конкуренции, у граждан появилась возможность самостоятельно выдвигаться на выборах в Парламент и маслихаты.

«Об этом свидетельствует и статистика выборов:

1) в парламентских выборах принимают участие все 7 политических партий, 2 из которых были зарегистрированы после внесения изменений в партийное законодательство.

Поэтому именно партийная конкуренция выступает ключевым элементом нынешней избирательной кампании.

2) в Мажилис в совокупности по партийным спискам и одномандатным округам было выдвинуто 892 кандидата (в среднем 9 кандидатов на 1 мандат).

Участие такого большого количества общественных деятелей и гражданских активистов (в том числе тех, кто обычно выступает с критических позиций) говорит о доверии и поддержке проводимому курсу реформ», – аргументировал Карин.

Он дополнил, что высокая общественная поддержка всех изменений, происходящих в стране, всех новаций и реформ власти, подтверждается и социологическими данными.

«Согласно последнему опросу Казахстанского института стратегических исследований 71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении», – поделился Ерлан Карин.