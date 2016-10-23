В мире
72-летнего мужчину подозревают в серии взрывов в Японии
На одной из автостоянок в японском городе Уцуномия произошел взрыв, сообщает russian.rt.com
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В результате инцидента погиб один человек, еще трое получили ранения.
По информации японского телеканала NHK, инцидент произошел на автостоянке около замка Уцуномия.
Позже стало известно о серии взрывов, к которым может быть причастен 72-летний мужчина, ранее служивший в структуре сил самообороны страны.
В одном из трех сожженных автомобилей была найдена записка предполагаемого подозреваемого в совершении взрывов.