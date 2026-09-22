730 абонентов села под Астаной получили доступ к газу

В целом в 2026 году по стране реализуется 40 проектов газификации, в том числе 7 переходящих

Фото: пресс-служба Минэнерго

В селе Кызылсуат Акмолинской области завершены работы по газификации. В результате 730 абонентов получили возможность подключиться к природному газу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным АО «QazaqGaz Aimaq», в рамках проекта построено 67,3 км газопровода, установлены один газорегуляторный и восемь шкафных газорегуляторных пунктов. Созданная инфраструктура обеспечивает возможность поэтапного подключения жилых домов к газоснабжению.

В целом в 2026 году по стране реализуется 40 проектов газификации, в том числе 7 переходящих. По итогам их реализации доступ к природному газу получат еще порядка 37 тыс. человек.

Работа по расширению охвата населения газоснабжением продолжается в рамках поручения Главы государства. К 2035 году уровень газификации страны планируется довести до 80%.