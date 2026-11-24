Помимо этого, осужденным на два года запретили записывать видео- и аудиоматериалы, а также выезжать из страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: youtube.com/@ParastooAhmadii

Власти Ирана подвергли порке известную певицу Парсту Ахмади, а также четырех участников ее музыкальной группы и съемочной команды: каждый из них получил по 74 удара плетью. Причиной наказания стало выступление Ахмади без хиджаба.

По сообщению адвокатов, экзекуция прошла в городе Кум, где в 2024 году состоялся концерт, транслировавшийся в прямом эфире на канале певицы в YouTube и привлекший внимание властей.

Тогда 29-летняя Ахмади выступила в платье с обнаженными плечами и с непокрытой головой. Иранские законы запрещают женщинам публично петь и обязывают их носить хиджаб и закрытую одежду.

В июне этого года уголовный суд в Куме признал Ахмади и еще восемь человек виновными в «оскорблении общественной нравственности» путем публикации «непристойных и неприличных материалов». Подсудимые отвергли обвинения.

Порка не была публичной. Как сообщил Би-би-си один из адвокатов осужденных, она состоялась в третьем отделении Управления по исполнению уголовных наказаний в Куме.

Помимо 74 ударов плетью, осужденным на два года запретили записывать видео- и аудиоматериалы, а также выезжать из страны.

В конце сентября апелляционный суд в Куме отклонил жалобы подсудимых и оставил приговор в силе, сообщили их адвокаты.

Приговор вызвал волну осуждения со стороны иранских деятелей искусства и правозащитников. Они подчеркнули, что порка представляет собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, нарушающее международный запрет на пытки.

Согласно иранскому законодательству, основанному на принятом в стране толковании шариата, женщины и девочки, достигшие половой зрелости, обязаны покрывать волосы хиджабом и носить длинную свободную одежду, скрывающую очертания фигуры.